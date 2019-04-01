Зеленский рассказал, кто может занять пост премьер-министра Украине

01.04.2019 15:48

До 21 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представит пять человек, которые в случае его победы войдут в президентскую команду.

Об этом он заявил на выступлении в своем предвыборном штабе.

Также Зеленский рассказал, кого видит на посту премьер-министра Украины. Фамилию он раскрывать отказался, добавив, что это должен быть профессионал.

«Премьер-министром вижу специалиста, профессионального человека. Фамилии сейчас нет», — сказал Зеленский.

Источник: https://donpress.com