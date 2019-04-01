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Зеленский рассказал, кто может занять пост премьер-министра Украине

01.04.2019 15:48
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До 21 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представит пять человек, которые в случае его победы войдут в президентскую команду.

Об этом он заявил на выступлении в своем предвыборном штабе.

Также Зеленский рассказал, кого видит на посту премьер-министра Украины. Фамилию он раскрывать отказался, добавив, что это должен быть профессионал.

«Премьер-министром вижу специалиста, профессионального человека. Фамилии сейчас нет», — сказал Зеленский.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, премьер-министр, Владимир Зеленский
 
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