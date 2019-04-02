Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии

02.04.2019 12:10

Командам финалистов президентских выборов в Украине следует проанализировать свою кампанию, посмотреть, на чем оба недобрали. По большому счету у обоих кандидатов есть возможность как успеха, так и полного провала. Такое мнение в интервью «Фактам» высказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

В случае резкого успешного шага Петра Алексеевича он должен будет попытаться ответить на повестку, которую задал еще Майдан в 2014 году: смена системы существования страны, в том числе смена элит.

«Это значит, отказаться от договорняков с региональными элитами, резко или постепенно выйти из договоров с Ахметовым и другими финансово-промышленными группами. Либо предложить «польский вариант»: когда в один прекрасный момент начинаем жить по-новому, с чистого листа», — озвучил варианты аналитик.

Также в этом случае Украину ждут резкие, возможно, даже непопулярные реформы. В этом случае Петр Алексеевич, и так имеющий багаж негативного рейтинга, рискует оттолкнуть значительную часть приобретенного им электората, но с другой стороны, учитывая достаточно мощные рычаги влияния Порошенко, это может стать историей большого успеха.

Негативом Зеленского является отсутствие команды, хотя это может оказаться и позитивом.

«Если взять на веру тезис, что Зеленский — марионетка Коломойского, то мы получаем систему того же олигархического договорняка. И как ни парадоксально, возвращаемся к той же ситуации 2018 года. У нас будет патриотическая риторика (посмотрите на патриотическую риторику «плюсов» и риторику Коломойского в 2014—2015 годах). Будет риторика с позиции силы. Будет апелляция к сильной армии, к вере. В экономике — то же самое, что и у Петра Алексеевича с Ринатом Леонидовичем», — считает Тышкевич.

Также с приходом Коломойского будет больше обсуждаться финансовая безопасность страны и зависимость от импорта нефти.

Зеленский также может стать успешным, если сейчас, в течение трех недель, начнет формировать нормальную команду из адекватных людей. Здесь показателем будет, кто, кроме Тимошенко, из участников президентской гонки будет с ним контактировать.

Если Зеленский выходит на второй тур с реальной командой, побеждает, и этой команде отдаются бразды правления, он точно так же, как и Порошенко в случае успешного либо резкого сценария, нарывается на конфликт со всеми олигархическими группами и местными элитами. Однако у него не будет конфликта с электоратом. И за счет этого Зеленский может переломить ситуацию и дожать. В этом случае Украину может ожидать успех.

Таким образом, решение о переформатировании своих команд в течение ближайших трех недель должны принять оба кандидата, и только тогда Украина получит перспективу успешных преобразований.