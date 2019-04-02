ЦИК обработал 97,74% бюллетеней: обнародованы данные

02.04.2019 07:56

Центризбирком обработал 97,74% бюллетеней. Такая информация содержится на сайте ЦИК, пишет ДонПресс.

В ЦИК отметили, что украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский набрал 30,26% голосов.

На втором месте действующий глава государства Петр Порошенко 15,92%. Третье место у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 13,38%.

При этом у оппозиционера Юрия Бойко 11,65%, у Анатолия Гриценко — 6,92%.