Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация

02.04.2019 15:48

12 марта в Украине стартовали выплаты субсидий в денежной форме. Уже более 3 миллионов семей получили помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Однако это только начало изменений в системе начисления субсидий, которые запланированы на этот год. Что следует знать о новых правилах выплат и как они работают на практике, разбирались наши эксперты.

Когда, кому и сколько платят

По данным Госстата, более 6,5 миллионов украинских семей получают субсидии. Монетизировать такое количество выплат одномоментно крайне сложно, поэтому процесс разделили на несколько этапов. В марте денежные выплаты по субсидиям начали получать те, кто впервые в 2019 году обратился за помощью от государства. С 1 мая монетизация коснется тех, кто получает субсидию уже много лет, в том числе пользуется ею в летний период. Уже с октября должна заработать полномасштабная монетизация, когда все украинцы будут получать субсидию наличными.

По информации Минсоцполитики, по состоянию на конец марта субсидии деньгами получили 3,4 млн украинских семей на общую сумму 5,7 млрд гривен. Средний объем монетизированной субсидии составляет 1676 гривен. Всего в бюджете на 2019 год запланировано 55 млн гривен на субсидии по коммунальным услугам.

Как отмечает министр социальной политики Андрей Рева, уже обработано 43% заявлений на назначение субсидий, поданных после 1 января 2019 года.

«Это почти половина. С одной стороны, это объясняется тем, что не назначены субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа из-за отсутствия в Государственной фискальной службы информации о доходах граждан за 2018 год. С другой стороны, доля обработанных дел сильно отличается в разных регионах», – уточняет Рева.

Лучше всего работа органов социальной защиты налажена в Полтавской области, где уже обработано 90% заявлений. Большую часть заявлений также обработали в Ивано-Франковской (69%), Киевской (63%) и Львовской (62%) областях. В Одесской области прошли обработку всего 27% поданных заявлений, а в Черновицкой области – всего 15%.

Как происходят выплаты?

Выплаты субсидий происходят через сеть государственного банка «Ощадбанк»: на банковскую карту или наличными. Как и раньше, гражданин, который хочет получить субсидию, сначала должен подать пакет документов – заявление и декларацию о доходах. Если субсидию оформляют внутренне перемещенные лица, то может потребоваться справка о регистрации в качестве ВПЛ и договор аренды жилья.

На основании этих документов определяется право на субсидию и рассчитывается ее объем. Далее органы социальной защиты пересылают эту информацию в государственный «Ощадбанк», который открывает учетную запись, на которую и засчитывается субсидия. Ежемесячно владелец счета получает от банка уведомление о поступлении средств и об остатке на счету. Также за зачислением субсидий можно следить через персональный кабинет на сайте банка.

Субсидианты-пенсионеры получают компенсацию на оплату коммунальных услуг одновременно с пенсионными выплатами. Все остальные граждане могут получать выплаты на текущие счета, открытые в «Ощадбанке», или наличными в кассе банка. Начисление средств происходит ежемесячно после 12 числа.

Заместитель директора департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк считает, что благодаря монетизации люди будут больше обращать внимание на свои платежки и станут ответственными.

«Если раньше потребителю было неинтересно в принципе, что там было записано, потому что все равно за него заплатит государство, выгоды от того, что где-то ему больше записали, а он это откорректирует не было. Теперь он будет сам лично контролировать, сколько ему начислили и сколько он должен заплатить», – уверен эксперт.

Подводные камни монетизации

В правительстве отмечают, что, кроме формы начисления субсидий, ничего больше не изменилось. Поэтому все, кто нуждается, как и раньше, могут оформить помощь от государства.

«Вместе с монетизацией субсидий правительство не принимало решений об ограничении доступа к начислению субсидий. В системе начисления субсидий ничего не изменилось: никаких дополнительных критериев, никаких дополнительных ограничений. Мы только изменили форму предоставления этих субсидий», – уверяет вице-премьер-министр Павел Розенко.

В правительстве напоминают, что в случае задолженности выплата субсидий может быть приостановлена. Если у субсидианта долг более 340 гривен больше чем один месяц, на следующий период субсидия не будет назначаться.

Директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко считает, что монетизация субсидий – это правильный путь, но ее успех пока не является гарантированным.

«Мы не знаем, готовы ли наши граждане к получению наличных средств для расчета. Если платежная дисциплина будет надлежащая, мы будем рекомендовать выплату субсидий в наличной форме. Монетизация как внезапно началась, так внезапно может и закончиться, если вместо оплаты коммуналки люди купят еду», – отметил чиновник.

Первые выводы можно будет делать только по итогам этого отопительного сезона. Если эксперимент будет удачным, в течение 2019 года должен состояться постепенный переход всех получателей субсидий в денежную форму. И уже в отопительном сезоне 2019-2020 годов Украина будет иметь новую адресную систему субсидий.

Источник Центр громадського моніторингу та контролю.