- Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов18:54
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко18:21
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Выборы-2019: Порошенко обвинили в фальсификации15:34
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- В Днепре водитель скончался в кабине фуры15:02
- Комик, вытянувший столицу Исландии из кризиса, обратился к Зеленскому14:29
- Комитет избирателей подсчитал "экономическую эффективность" кандидатов в президенты14:00
Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация
12 марта в Украине стартовали выплаты субсидий в денежной форме. Уже более 3 миллионов семей получили помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Однако это только начало изменений в системе начисления субсидий, которые запланированы на этот год. Что следует знать о новых правилах выплат и как они работают на практике, разбирались наши эксперты.
Когда, кому и сколько платят
По данным Госстата, более 6,5 миллионов украинских семей получают субсидии. Монетизировать такое количество выплат одномоментно крайне сложно, поэтому процесс разделили на несколько этапов. В марте денежные выплаты по субсидиям начали получать те, кто впервые в 2019 году обратился за помощью от государства. С 1 мая монетизация коснется тех, кто получает субсидию уже много лет, в том числе пользуется ею в летний период. Уже с октября должна заработать полномасштабная монетизация, когда все украинцы будут получать субсидию наличными.
По информации Минсоцполитики, по состоянию на конец марта субсидии деньгами получили 3,4 млн украинских семей на общую сумму 5,7 млрд гривен. Средний объем монетизированной субсидии составляет 1676 гривен. Всего в бюджете на 2019 год запланировано 55 млн гривен на субсидии по коммунальным услугам.
Как отмечает министр социальной политики Андрей Рева, уже обработано 43% заявлений на назначение субсидий, поданных после 1 января 2019 года.
«Это почти половина. С одной стороны, это объясняется тем, что не назначены субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа из-за отсутствия в Государственной фискальной службы информации о доходах граждан за 2018 год. С другой стороны, доля обработанных дел сильно отличается в разных регионах», – уточняет Рева.
Лучше всего работа органов социальной защиты налажена в Полтавской области, где уже обработано 90% заявлений. Большую часть заявлений также обработали в Ивано-Франковской (69%), Киевской (63%) и Львовской (62%) областях. В Одесской области прошли обработку всего 27% поданных заявлений, а в Черновицкой области – всего 15%.
Как происходят выплаты?
Выплаты субсидий происходят через сеть государственного банка «Ощадбанк»: на банковскую карту или наличными. Как и раньше, гражданин, который хочет получить субсидию, сначала должен подать пакет документов – заявление и декларацию о доходах. Если субсидию оформляют внутренне перемещенные лица, то может потребоваться справка о регистрации в качестве ВПЛ и договор аренды жилья.
На основании этих документов определяется право на субсидию и рассчитывается ее объем. Далее органы социальной защиты пересылают эту информацию в государственный «Ощадбанк», который открывает учетную запись, на которую и засчитывается субсидия. Ежемесячно владелец счета получает от банка уведомление о поступлении средств и об остатке на счету. Также за зачислением субсидий можно следить через персональный кабинет на сайте банка.
Субсидианты-пенсионеры получают компенсацию на оплату коммунальных услуг одновременно с пенсионными выплатами. Все остальные граждане могут получать выплаты на текущие счета, открытые в «Ощадбанке», или наличными в кассе банка. Начисление средств происходит ежемесячно после 12 числа.
Заместитель директора департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк считает, что благодаря монетизации люди будут больше обращать внимание на свои платежки и станут ответственными.
«Если раньше потребителю было неинтересно в принципе, что там было записано, потому что все равно за него заплатит государство, выгоды от того, что где-то ему больше записали, а он это откорректирует не было. Теперь он будет сам лично контролировать, сколько ему начислили и сколько он должен заплатить», – уверен эксперт.
Подводные камни монетизации
В правительстве отмечают, что, кроме формы начисления субсидий, ничего больше не изменилось. Поэтому все, кто нуждается, как и раньше, могут оформить помощь от государства.
«Вместе с монетизацией субсидий правительство не принимало решений об ограничении доступа к начислению субсидий. В системе начисления субсидий ничего не изменилось: никаких дополнительных критериев, никаких дополнительных ограничений. Мы только изменили форму предоставления этих субсидий», – уверяет вице-премьер-министр Павел Розенко.
В правительстве напоминают, что в случае задолженности выплата субсидий может быть приостановлена. Если у субсидианта долг более 340 гривен больше чем один месяц, на следующий период субсидия не будет назначаться.
Директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко считает, что монетизация субсидий – это правильный путь, но ее успех пока не является гарантированным.
«Мы не знаем, готовы ли наши граждане к получению наличных средств для расчета. Если платежная дисциплина будет надлежащая, мы будем рекомендовать выплату субсидий в наличной форме. Монетизация как внезапно началась, так внезапно может и закончиться, если вместо оплаты коммуналки люди купят еду», – отметил чиновник.
Первые выводы можно будет делать только по итогам этого отопительного сезона. Если эксперимент будет удачным, в течение 2019 года должен состояться постепенный переход всех получателей субсидий в денежную форму. И уже в отопительном сезоне 2019-2020 годов Украина будет иметь новую адресную систему субсидий.
Источник Центр громадського моніторингу та контролю.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, монетизация
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- Доллар снова вырос
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- Коммунальные платежки за ноябрь: здравствуй, …опа, Новый год!
- В правительстве рассказали, как получить сэкономленную часть субсидии деньгами
- Монетизація субсидій: чому в Україні заблоковано розрахунки
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Жители ОРДЛО посчитали нецелесообразным пересекать КПВВ для голосования, - Тука14:45
- Как голосовали в прифронтовом Счастье14:13
- Будет проведена внеплановая проверка мариупольских заводов Метинвеста13:47
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, нарушив затишье после выборов: детали кровопролитных боев13:03
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов18:54
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко18:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко10:43
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака