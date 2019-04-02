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Известна дата и время теледебатов Порошенко и Зеленского: появился интересный нюанс

02.04.2019 07:32
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Известна дата и время теледебатов Порошенко и Зеленского: появился интересный нюанс

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что вещатель готов к проведению теледебатов, оба кандидата в президенты также приглашены. Как только ЦИК будут оглашены окончательные итоги первого тура выборов президента, Зеленский и Порошенко получат уже официальные приглашения к участию в дебатах, сказано в заявлении Национального ТВ, передает "Диалог.UA".
Как известно, во второй тур по предварительным данным выходят шоумен Зеленский, у него 30, 22% и действующий президент Порошенко – с результатом в 15, 93%. Трансляция дебатов между Зеленским и Порошенко назначена на 19 апреля, это последняя пятница перед вторым туром выборов. Он состоится 21 апреля. По закону дебаты не должны длиться более 60 минут и должны пройти в период между 19 и 22 часами. Что интересно, и Порошенко, и Зеленский имеют право отказаться от участия, это не противоречит закону.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко
 
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