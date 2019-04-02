Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко

02.04.2019 10:43

Во втором туре будет борьба не между Зеленским и Порошенко, а за оставшиеся после первого тура 37,8% голосов. Об этом говорится в материале "Нового Времени", передает "Диалог.UA".

Напомним, что во второй тур президентской гонки выходит шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко согласно подсчету около 98% голосов избирателей. Отмечается, что по итогу первого тура выборов Порошенко набрал примерно 16% и ему необходимо нарастить поддержку минимум на 15%, чтобы догнать лидера гонки Зеленского, у которого 31%. В сумме 37,8% голосов отошли Юлии Тимошенко, Юрию Бойко, Анатолию Гриценко и Игорю Смешко. И именно за них пойдет борьба перед вторым туром. Исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда уверен, что выбывшие из президентской гонки политики вряд ли открыто выступят за того или иного кандидата, так как впереди парламентская гонка. Он уверяет, что кандидаты не станут призывать своих избирателей на избирательные участки. Заместитель директора социологической компании InfoSapiens Инна Волосевич отмечает, что большинство избирателей Гриценко в случае прихода на избирательный участок будут готовы поддержать действующего президента. Директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина отмечает, что все избиратели Бойко поддержат Зеленского, так как он абсолютный лидер в Восточных регионах или же избиратели просто не пойдут на участки. Такую же ситуацию она прогнозирует и с избирателями Тимошенко. Никто из экспертов не берется прогнозировать, к кому перейдут голоса Смешко, так как пока не совсем понятно кто за него голосовал, однако ближе к 21 апреля эта ситуация прояснится.