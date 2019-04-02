- Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов18:54
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко18:21
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Выборы-2019: Порошенко обвинили в фальсификации15:34
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- В Днепре водитель скончался в кабине фуры15:02
- Комик, вытянувший столицу Исландии из кризиса, обратился к Зеленскому14:29
- Комитет избирателей подсчитал "экономическую эффективность" кандидатов в президенты14:00
Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
Во втором туре будет борьба не между Зеленским и Порошенко, а за оставшиеся после первого тура 37,8% голосов. Об этом говорится в материале "Нового Времени", передает "Диалог.UA".
Напомним, что во второй тур президентской гонки выходит шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко согласно подсчету около 98% голосов избирателей. Отмечается, что по итогу первого тура выборов Порошенко набрал примерно 16% и ему необходимо нарастить поддержку минимум на 15%, чтобы догнать лидера гонки Зеленского, у которого 31%. В сумме 37,8% голосов отошли Юлии Тимошенко, Юрию Бойко, Анатолию Гриценко и Игорю Смешко. И именно за них пойдет борьба перед вторым туром. Исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда уверен, что выбывшие из президентской гонки политики вряд ли открыто выступят за того или иного кандидата, так как впереди парламентская гонка. Он уверяет, что кандидаты не станут призывать своих избирателей на избирательные участки. Заместитель директора социологической компании InfoSapiens Инна Волосевич отмечает, что большинство избирателей Гриценко в случае прихода на избирательный участок будут готовы поддержать действующего президента. Директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина отмечает, что все избиратели Бойко поддержат Зеленского, так как он абсолютный лидер в Восточных регионах или же избиратели просто не пойдут на участки. Такую же ситуацию она прогнозирует и с избирателями Тимошенко. Никто из экспертов не берется прогнозировать, к кому перейдут голоса Смешко, так как пока не совсем понятно кто за него голосовал, однако ближе к 21 апреля эта ситуация прояснится.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, избиратели, Порошенко
- Зеленский занял эфир Порошенко, чтобы сообщить о важном
- Еще один кварталовец собрался идти в большую политику
- Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»
- Зеленский объяснил, кому готов уступить место кандидата в президенты
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Жители ОРДЛО посчитали нецелесообразным пересекать КПВВ для голосования, - Тука14:45
- Как голосовали в прифронтовом Счастье14:13
- Будет проведена внеплановая проверка мариупольских заводов Метинвеста13:47
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, нарушив затишье после выборов: детали кровопролитных боев13:03
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов18:54
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко18:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко10:43
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака