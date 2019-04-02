Комитет избирателей подсчитал "экономическую эффективность" кандидатов в президенты

02.04.2019 14:00

В Комитете избирателей Украины опубликовали суммы, которые, по их подсчетам, были потрачены каждым кандидатом в президенты из расчета на одного избирателя. Согласно анализу, самый дорогой голос оказался у Насирова, а самый дешевый - у Смешко, сообщает СТРАНА.ua.

На первом месте в рейтинге "золотых голосов" находится Роман Насиров, потративший на агитационную кампанию и залог 2,5 миллиона гривен и получивший поддержку всего 2 507 избирателей. То есть, стоимость одного голоса составила 997 гривен, что является рекордной суммой

На втором месте - Сергей Каплин: потрачено 12,6 миллионов гривен, а получено 14 871 голосов. Стоимость голоса - 849 гривен.

Третий - Аркадий Корнацкий, который потратил 3,5 миллиона гривен и получил 4 358 голосов. Стоимость одного голоса составила 825 грн.

Наименьшую сумму потратили на один голос Игорь Смешко - 4 грн, Владимир Зеленский - 16 грн и Юрий Тимошенко - 22 грн.

Стоимость голоса для действующего президента страны Петра Порошенко составила 141 гривну, Юлии Тимошенко - 68 гривен, Юрия Бойко - 23 гривны, Анатолия Гриценко - 82 гривны.