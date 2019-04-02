- "Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов20:49
- Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов18:54
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко18:21
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Выборы-2019: Порошенко обвинили в фальсификации15:34
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- В Днепре водитель скончался в кабине фуры15:02
- Комик, вытянувший столицу Исландии из кризиса, обратился к Зеленскому14:29
Мороз и мокрый снег: В Украине ожидается переменчивая погода
Во вторник, 2 апреля, в Украине ожидается весьма переменчивая погода.
Так, по всей территории – преимущественно без осадков, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с, температура от 6° мороза до 15° тепла, сообщает from-ua.
"В Украине 2 апреля переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с . Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге и востоке страны 0-5° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье и Одесской области до 15° тепла, в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°", – сказано в сообщении.
В Киеве 2 апреля переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°, днем 9-11° тепла, по области – ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла.
Теги: Украина, Донбасс, снег, мороз, прогноз погоды
- Погода в декабре в Украине: и дождь, и снег, и морозы
- В Украину ворвется снег к концу недели и ударит мороз
- Прогноз погоды в Украине: снег до полуметра, сильные морозы до -30, сильные метели
- Народный синоптик прогнозирует украинцам морозный и снежный декабрь
- На Украину надвигаются лютые морозы, через неделю ожидается до - 30
- Теплые дни закончились: стало известно, когда в Украине выпадет снег и придут морозы
- В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей21:52
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО 21:22
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Жители ОРДЛО посчитали нецелесообразным пересекать КПВВ для голосования, - Тука14:45
- В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей21:52
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО 21:22
- "Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов20:49
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов18:54
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко18:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко10:43
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака