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Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре
Во втором туре выборов президента Украины 2019 кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко победит, если большинство украинцев решит, что его конкурент Владимир Зеленский является неподходящей кандидатурой на этот пост.
Во втором туре выборы в Украине 2019 большинство избирателей будет голосовать не за какого-то кандидата, а против кого-то, рассказала социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время чата на Главреде.
По словам собеседницы, чтобы победил Порошенко, "большинство граждан должно не столько чувствовать симпатию к нему, сколько решить, что Зеленский является неподходящим кандидатурой на пост президента".
"А чтобы победил Зеленский, большинство должно решить, что Порошенко является неподходящим кандидатурой", — отметила Бекешкина.
Социолог добавила, что коррупционные скандалы, и не только в оборонке, отразились на рейтингах нынешнего украинского лидера.
"Собственно, это основная причина, что действующий президент имеет настолько низкий рейтинг, несмотря на явные достижения во внешней политике страны", — заявила эксперт.
"Другое дело, что часть избирателей голосовала за Порошенко, несмотря на свое неприятие, поскольку это было голосование не столько за Порошенко, сколько против двух других кандидатов", — сказала она.
Теги: Донбасс, тур, Владимир Зеленский, победа, выборы президента, Порошенко
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