Российский МИД выпустил ролик, посвященный выборам в Украине. ВИДЕО

02.04.2019 09:33

Министерство иностранных дел России выпустило ироничный видеоролик о первом туре выборов украинского президента.

Данное видео под названием «Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине» было размещено на странице МИД РФ в Facebook, пишет ДонПресс.

«Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», — комментируют видео российские дипломаты.

В видео присутствует мелодия из прогноза погоды на советском телевидении, а вместо новостей о выборах демонстрируется сводка погоды по разным городам Украины на 1 апреля. Везде — в Киеве, Харькове и Одессе — солнечно и ясно. Отметим, что в этих городах лидирует Владимир Зеленский.