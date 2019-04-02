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Российский МИД выпустил ролик, посвященный выборам в Украине. ВИДЕО
02.04.2019 09:33
Министерство иностранных дел России выпустило ироничный видеоролик о первом туре выборов украинского президента.
Данное видео под названием «Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине» было размещено на странице МИД РФ в Facebook, пишет ДонПресс.
«Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», — комментируют видео российские дипломаты.
В видео присутствует мелодия из прогноза погоды на советском телевидении, а вместо новостей о выборах демонстрируется сводка погоды по разным городам Украины на 1 апреля. Везде — в Киеве, Харькове и Одессе — солнечно и ясно. Отметим, что в этих городах лидирует Владимир Зеленский.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, видео, выборы президента
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