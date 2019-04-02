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Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ по первому туру выборов в Украине

02.04.2019 08:32
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Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ по первому туру выборов в Украине

Послы стран Большой семерки (G7) поприветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter, пишет УП.
"Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в заявлении.



Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, ОБСЕ, Большая семерка
 
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