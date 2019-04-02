У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко

02.04.2019 18:21

Кандидат в президенты Владимир Зеленский может не прийти на политические дебаты с Петром Порошенко, так как у него концертные выступления. Об этом сообщил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает "Диалог.UA".

Ранее в штабе Владимира Зеленского дали окончательный ответ по дебатам с Порошенко и предложили кандидатуру Коломойского. Он отметил, что на предыдущие дебаты перед первым туром выборов Зеленский не пришел именно по причине запланированных ранее выступлений, и организаторы теледебатов об этом знали. Разумков отметил, что Зеленский готов к дебатам, "а как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос". Однако спикер пояснил, что у населения нет особого запроса на политические дебаты, так как "все устали от пустых обещаний политиков перед выборами". На данный момент, 2 апреля, в афише на официальном сайте студии "Квартал 95" нет анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского. Ранее в Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что вещатель готов к проведению теледебатов, оба кандидата в президенты также приглашены.