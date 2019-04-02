Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах

02.04.2019 22:38

Когда шоумен Владимир Зеленский объявил о своей готовности принять участие в президентских выборах, его рейтинг начал стремительно расти.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, результаты первого тура выборов президента Украине - предсказуемые.

"Это был очевидный факт, и в какой-то момент стало ясно, что он (Зеленский - ред.) обязательно будет во втором туре... Более того, я не вижу в этом ничего нового за последние 25 лет. Каждый украинский президент, который побеждал с 1994 года, побеждал именно так, как сейчас побеждает Зеленский", - заявил Портников.

Также он объяснил, почему так получилось, ведь Зеленский в политике новый человек.

"Да, но вспомним 1994 год, когда Леонид Кучма был для своего электората тоже новым человеком в политике. Да, он был несколько месяцев премьер-министром, но тогда политика была другой. Тогда под политиками имели в виду партийных функционеров. И тогдашний его оппонент Леонид Кравчук был бывшим секретарем ЦК в Украине. А Кучма был бывшим директором завода. Да, Кучма пытался провести реформы, но это была не сущность его политической карьеры. Все же избиратели его воспринимали как бывшего директора, который, конечно, как директор, знает, как управлять страной", - рассказал журналист.

Кроме этого, он отметил, что через 10 лет, когда в Украине сменился президент, именно такое было отношение к Виктору Ющенко.

"Да, он не был новым человеком в политике, но многие из избирателей воспринимали его как человека, способного решить их социальные проблемы прежде всего. Почему? Потому что он был первым премьером, при котором начали регулярно выплачивать бюджетные зарплаты и пенсии. До Ющенко этого просто не было, потому что мы находились в ситуации достаточно серьезного кризиса. Об этом уже не многие помнят. И для многих людей Ющенко был президентом национал-демократической программы, как сейчас Порошенко. Но Ющенко таким стал, когда был избран президентом", - пояснил Портников.

Он добавил, что на момент избрания Ющенко играл ту же игру, в которую сегодня играет Зеленский - очищение от коррупции, новые люди, новые силы, отсутствие социальных лифтов. Журналист подытожил: "Таким был Кучма в 1994 году, таким был Ющенко в 2004 году. И в 2014 году была абсолютно такая же ситуация".