- Боевики "запутались в показаниях" и выдали новые фейки об "атаке против мирного населения" ВСУ 08:00
- Украинцев с 1 апреля начали лечить по-новому: что делать тем, кто не подписал декларацию07:31
- В Украине испытают новейшее ракетное вооружение07:12
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- "Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов20:49
- Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов18:54
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко18:21
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах
Когда шоумен Владимир Зеленский объявил о своей готовности принять участие в президентских выборах, его рейтинг начал стремительно расти.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал журналист и публицист Виталий Портников.
По его словам, результаты первого тура выборов президента Украине - предсказуемые.
"Это был очевидный факт, и в какой-то момент стало ясно, что он (Зеленский - ред.) обязательно будет во втором туре... Более того, я не вижу в этом ничего нового за последние 25 лет. Каждый украинский президент, который побеждал с 1994 года, побеждал именно так, как сейчас побеждает Зеленский", - заявил Портников.
Также он объяснил, почему так получилось, ведь Зеленский в политике новый человек.
"Да, но вспомним 1994 год, когда Леонид Кучма был для своего электората тоже новым человеком в политике. Да, он был несколько месяцев премьер-министром, но тогда политика была другой. Тогда под политиками имели в виду партийных функционеров. И тогдашний его оппонент Леонид Кравчук был бывшим секретарем ЦК в Украине. А Кучма был бывшим директором завода. Да, Кучма пытался провести реформы, но это была не сущность его политической карьеры. Все же избиратели его воспринимали как бывшего директора, который, конечно, как директор, знает, как управлять страной", - рассказал журналист.
Кроме этого, он отметил, что через 10 лет, когда в Украине сменился президент, именно такое было отношение к Виктору Ющенко.
"Да, он не был новым человеком в политике, но многие из избирателей воспринимали его как человека, способного решить их социальные проблемы прежде всего. Почему? Потому что он был первым премьером, при котором начали регулярно выплачивать бюджетные зарплаты и пенсии. До Ющенко этого просто не было, потому что мы находились в ситуации достаточно серьезного кризиса. Об этом уже не многие помнят. И для многих людей Ющенко был президентом национал-демократической программы, как сейчас Порошенко. Но Ющенко таким стал, когда был избран президентом", - пояснил Портников.
Он добавил, что на момент избрания Ющенко играл ту же игру, в которую сегодня играет Зеленский - очищение от коррупции, новые люди, новые силы, отсутствие социальных лифтов. Журналист подытожил: "Таким был Кучма в 1994 году, таким был Ющенко в 2004 году. И в 2014 году была абсолютно такая же ситуация".
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, победа
- Боевики "запутались в показаниях" и выдали новые фейки об "атаке против мирного населения" ВСУ 08:00
- На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР22:10
- В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей21:52
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО 21:22
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- В США снежного человека засняли на видео08:15
- Боевики "запутались в показаниях" и выдали новые фейки об "атаке против мирного населения" ВСУ 08:00
- Украинцев с 1 апреля начали лечить по-новому: что делать тем, кто не подписал декларацию07:31
- В Украине испытают новейшее ракетное вооружение07:12
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР22:10
- В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей21:52
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО 21:22
- "Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов20:49
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинцев с 1 апреля начали лечить по-новому: что делать тем, кто не подписал декларацию07:31
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко10:43
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери