Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выборы-2019: Порошенко обвинили в фальсификации

02.04.2019 15:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выборы-2019: Порошенко обвинили в фальсификации

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в фальсификации выборов.
Об этом Тимошенко заявила во время пресс-конференции 2 апреля, пишет ДонПресс.
Юлия Владимировна также заявила, что не планирует обжаловать результаты выборов в суде.
«Эти выборы были превращены в фарс. Президентом Петром Порошенко, что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы. Они были искажены… Я бы хотела сделать заявление: выборы сфальсифицированы Порошенко. Он не должен быть во втором туре. Он туда прорвался нечестным путем … Но мы не пойдем в суд», — заявила она.
Тимошенко также заявила о подкупе, который, по ее словам, проводился и из бюджета, и вне бюджета.
Она заявила, что не будет устраивать акции протеста.
«Любое поднятие людей на акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет против Украины войну. Мы не являемся сторонниками такой политики. Я уважаю голосования людей и их выбор. Мы защищали и будем защищать этот выбор», — заявила Тимошенко.



Теги: Донбасс, обвинение, выборы президента, фальсификация, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх