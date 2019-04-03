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Долги за коммунальные услуги: автоматического начисления пени не будет
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины пояснили, что автоматического начисления пени за долги по коммуналке не будет.
Об этом сообщает "Прямой" канал по информации пресс-службы министерства.
Отмечается, что сегодня пеня за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги не начисляется.
"Введение в действие Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах ", которым предусмотрена пеня за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, не является основанием для автоматического начисления потребителям пени с 1 мая 2019",
- утверждают в министерстве.
Указанное объясняется следующим. Согласно закону, предоставление жилищно-коммунальных услуг осуществляется на договорных началах. При этом совладельцы многоквартирных домов обязаны заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг не позднее, чем в течение одного года со дня введения в действие этого закона, то есть не позднее чем до 1 мая 2020 года.
В договоре между жителями домов и поставщиком коммунальных услуг должны быть:
1) перечень услуг;
2) требования к качеству услуг;
3) права и обязанности сторон;
4) ответственность сторон за нарушение договора;
5) цена услуги;
6) порядок оплаты услуги;
7) порядок и условия внесения изменений в договор, в том числе по цене услуги;
8) срок действия договора, порядок и условия продления его действия и расторжения.
Также в законе предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение договора.
"В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов общей суммы долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом", - говорится в законе.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, начисления пени в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги может осуществляться после 1 мая 2019 года, однако все зависит от условий договоров между жителями конкретного дома и поставщиком коммунальных услуг.
Стоит отметить, что при этом пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги, может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг, но не ранее 01.05.2019.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, пеня, долги
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