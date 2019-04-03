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Летний сезон на носу? Синоптики озвучили прогноз погоды на три месяца
В марте четыре раза был побит температурный рекорд. Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, первый месяц весны вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения. Ждут ли нас теплые апрель и май, выясняли "Вести".
Холодный апрель
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в марте было зафиксировано четыре температурных рекорда. К примеру, в столице самым теплым днем оказалось 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20 °С. Холодное было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6 °С. Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы.
В апреле, по данным народного синоптика Леонида Горбаня, больших погодных сюрпризов ждать не приходится. По крайней мере, в его первой половине. А вот ближе к Пасхе распогодится.
"Возьмем центральную часть Украины. С пятницы (5 апреля), по моим расчетам, идет понижение температуры на 4–5 градусов днем, она будет находиться в пределах +7...+12 °С. Ночная, уже с сегодняшнего дня опустится до нуля, даже до -1...-2 °С", — рассказывает народный синоптик.
Что касается осадков, то 7–9 апреля в Украину, по расчетам синоптика, приблизится циклон. В середине месяца, с 10 по 18 апреля, температура будет достигать +10...+15 °С, а на юге — до +18...+20 °С.
В этом году Вербное воскресенье (в этот же день состоится и второй тур выборов) совпадает с так называемыми еврейскими кучками (периодом перед еврейской Пасхой), когда на неделю холодает и идут дожди. Как объясняют ученые, это связано с тем, что во время полной луны (Песах празднуется на 15-й день месяца нисана и попадает на первое полнолуние после весеннего равноденствия) растет атмосферное давление. А это несет в средние широты холодный воздух, дожди и ветры.
Но в этом году в Украине ожидается редкостное явление — будет доминирование восточного и юго-восточного ветра. По словам Леонида Горбаня, суховеи из Поволжья принесут сухую, но очень ветреную погоду.
"В среднем температура воздуха с 21 до 26 апреля будет +12...+16 °С. А перед самой Пасхой начнется резкое повышение по всей территории — до +20...+22 °С", — отметил Леонид Горбань.
Период перестройки и подготовки. Гороскоп на апрель
С дождями в апреле Украине не повезло, а это, по мнению народного синоптика, негативно скажется на урожае зерновых. По статистике, уверяет народный синоптик, в годы Меркурия урожай самый плохой. Кроме того, май ожидается жарким и сухим.
"Второго мая у меня просчитывается дождь. С 7 по 9 мая тоже подходит циклон, ожидается понижение температуры до +20 градусов и дождик. Но 9-й, 17-й и 33-й день после Пасхи, какого бы числа Светлое Христово Воскресение ни выпало, будет похолодание", — подчеркивает синоптик.
Зато сразу после Пасхи наступает теплая погода, а на юге даже можно открывать летний сезон. До 18 июня будет очень жарко. "Я бы сказал, что будет жаркая весна и начало лета", — отметил синоптик.
Что говорят официальные синоптики
Гидрометцентр никогда не берется делать долгосрочные прогнозы, но его данные на ближайшее время совпадают с мнением народного синоптика. По информации украинской метеослужбы, на этой неделе холодная воздушная масса повлияет на погоду по всей стране.
В течение недели дневная температура в стране снизится до +7...+9 градусов, будет ветрено (порывы до 10–12 м/с), а на востоке страны вообще ожидается мокрый снег. В столичном регионе такая погода продлится ориентировочно до четверга, а в конце недели ожидается потепление.
"В Украину пришел антициклон. Погода будет солнечная, но ветреная. На востоке возможны небольшие дожди. Но это ненадолго. На следующей неделе, начиная с выходных, уже придет значительное потепление", — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владимир Билик.
Теги: Донбасс, погода, лето
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