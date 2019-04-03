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Обнародованы порядковые номера выступающих на Евровидение 2019

03.04.2019 17:20
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Обнародованы порядковые номера выступающих на Евровидение 2019

Продюсеры международного конкурса Евровидение 2019 определили, в каком порядке будут выступать участники из 35 стран в полуфиналах, 14 и 16 мая, передает УНИАН.

Первый полуфинал - 14 мая: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино. Второй полуфинал - 16 мая: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

Порядок проведения финала, который состоится 18 мая, будет определен продюсерами сразу после второго полуфинала - 17 мая.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Евровидение, конкурс
 
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