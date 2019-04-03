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Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы и примирения

03.04.2019 20:30
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Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы и примирения

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Об этом сообщили в Администрации президента.

Как стало известно, Кабмин должен разработать, утвердить и обеспечить выполнение планов мероприятий по подготовке и празднованию в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

В тексте указа сказано, что 8, 9 мая и 28 октября в Украине должны состояться мемориальные, торжественные, культурно-художественные, научно-просветительские, военно-патриотические мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, аккредитованного в Украине дипломатического корпуса, духовенства и организаций гражданского общества.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, День Победы, годовщина, Порошенко
 
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