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Представители РПЦ надеются провести переговоры с Зеленским

03.04.2019 13:46
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Представители РПЦ надеются провести переговоры с Зеленским

Представители Русской православной церкви в Украине планируют договориться с «вероятным победителем» выборов президента Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Православная политика».

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин считает необходимым требовать «письменных гарантий».

«Традиционалистам нужно договориться с лидером гонки. В частности, требовать письменных гарантий того, чтобы прекратились гонения на каноническую Церковь, возвратить политэмигрантов и критиков „европейского выбора“ в политику и общественную жизнь перед парламентскими выборами и назначить министром культуры Юрия Бойко, Виктора Медведчука или Василия Анисимова,» — сказано в сообщении.

По мнению представителя РПЦ, надежды на все это не так уж много, ведь Запад также будет чего-то требовать от вновь избранного президента.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, церковь, переговоры
 
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