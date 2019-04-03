У Зеленского сделали новое заявление по дебатам

03.04.2019 19:15

Украинский кандидат в президенты Владимир Зеленский готов к участию в дебатах перед вторым туром голосования на президентских выборах, так как для него участие в них «более ценно», чем для его визави. Об этом заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова.

Представитель Зеленского отметила:

«Для нашего штаба это будет интереснее и для нашего избирателя это будет ценнее, чем для избирателя и штаба Петра Алексеевича».

Венедиктова уточнила, что никаких требований для того, чтобы дебаты состоялись нет:

«Мы никаких условий не ставим, просто хотим подчеркнуть, что, если Петр Алексеевич хочет дебатировать с кандидатом в президенты, то, пожалуй, логично сделать посыл в первую очередь к своему избирателю, что он будет дебатировать не с марионеткой и будет обращаться не к 85% марионеток».

По ее словам, дебаты важны для того, чтобы «избиратель смог различить, где „95 квартал“, а где кандидат на очень высокую должность в государстве».

Источник: https://donpress.com