У Зеленского выдвинули жесткие условия Порошенко: «осталось мало времени», детали

03.04.2019 13:15

Команда шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского обратилась к главе государства Петру Порошенко с целым рядом требований

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале «Команда Зеленского».

В штабе отметили, что решили обратиться к Петру Порошенко с требованиями после того, как действующий глава государства сделал выводы после поражения в первом туре президентских выборов.

В частности, команда Владимира Зеленского требует, чтобы Петр Порошенко до завершения своего пребывания на посту президента Украины через коалицию в Раде и руководителей правоохранительных органов выполнил несколько требований.

В первую очередь, от Порошенко требуют обеспечить принятие закона по отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов, и перезапустить работу НАЗК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности.

Кроме этого, команда Владимира Зеленского требует, чтобы президент обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах и выдал необходимые акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые, в свою очередь, помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда.

Также Петр Порошенко должен отозвать свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручить коалиции в Верховной Раде поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов.

Вместе с тем, команда шоумена Владимира Зеленского требует, чтобы Петр Порошенко лишил СБУ, Нацполицию и другие силовые структуры полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности. Представители кандидата в президенты призывают главу государства реализовать предусмотренные законом полномочия и уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя Председателя СВР Украины.

Кроме этого, президент обязан ликвидировать схему «Роттердам плюс» и начать независимый аудит НКРЭКУ. В качестве последнего пункта требований команда Владимира Зеленского требует, чтобы Петр Порошенко опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Источник: https://politeka.net