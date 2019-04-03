В НАТО подготовят пакет мер по сдерживанию России в акватории Черного моря

03.04.2019 11:16

Министры иностранных дел стран-членов НАТО намерены принять ряд мер по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив. Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

«Речь идет о пакете мер, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море,» — сказала Хатчисон.

Она также отметила важность освобождения стран — соседей России по Черноморскому региону от российского вмешательства.

«Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря — как на воде, так и на суше,» — заявила Хатчисон.

По ее словам, «недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве».

Источник: https://donpress.com