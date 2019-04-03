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Вам задержали зарплату? Теперь можно не ходить на работу
Наемные работники, которым заработная плата выплачивается не своевременно, смогут не ходить на работу до момента погашения задолженности, а также требовать от предприятия-должника выплаты не только причитающихся им денег, но и процентов. Эти и другие новшества, усиливающие защиту прав работников, предусматривает законопроект, разработанный Министерством социальной политики и опубликованный на сайте для ознакомления, пишет Сегодня.
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты насчет усиления защиты прав работников на своевременную выплату заработной платы", основная цель документа – заставить работодателей вовремя выплачивать зарплату. На сегодняшний день для должников предусмотрено недостаточно ощутимое наказание, а работники, не получающие вовремя зарплату, несут материальные убытки, считают в Минсоцполитики.
Сколько работодатели должны
По данным Укрстата, на протяжении минувшего года долги по зарплатам в основном росли. Если к 1 января 2018 суммарная задолженность по зарплате всех украинских предприятий составляла 2,368 млрд грн, то к 1 декабря 2019-го сумма выросла до 2,819 млрд грн. К 1 января 2019 года долг уменьшился до 2,645 млрд грн. Но больше половины этой суммы – 1,4 млрд грн – составляли долги экономически активных предприятий.
В 2019-м сумма задолженности пока каждый месяц снижается. Так, на 1 февраля она уменьшилась до 2,614 млрд грн, на 1 марта – до 2,446 млрд. Но все равно эта цифра высока.
По состоянию на 1 января, предприятия-должники не расчитались примерно с 200 тысячами украинцев. По данным Укрстата, в среднем один работник недополучил 14 276 грн. При этому более 60% работников, недополучивших зарплату, были насчитаны суммы ниже, чем в среднем по экономике.
Как законно не ходить на работу
Законопроект, предложенный Минсоцполитики, предлагает дополнить Кодекс законов о труде рядом новых статей. Одна из них, в частности, гласит, что при задержке зарплаты больше, чем на 15 календарных дней, работник имеет право не ходить на работу и не выполнять своих рабочих обязанностей. Он только должен предупредить об этом работодателя не позже, чем за 2 рабочих дня, в письменной форме.
Согласно этому закону, задержкой выплаты заработной платы называются ситуации, когда работодатель не выплатил или выплатил меньше 50% насчитанной за календарный месяц заработной платы.
"Прогуливать" можно вплоть до того дня, пока работодатель не рассчитается по долгам. "Выполнение сотрудником работы возобновляется с дня, следующего за днем полного выполнения собственником или уполномоченным им органом своих обязательств по выплате заработной платы и информирования об этом сотрудника в письменной форме". Работник и сам может приступить к работе в любой момент, написав заявление "об окончании временного прекращения работы".
При этом законопроектом предусмотрено, что за то время, пока работник не будет ходить на работу, ему насчитывается не полная заработная плата, а компенсация. Ее размер может быть определен трудовым договором. Однако размер компенсации должен составлять не менее 2/3 тарифной ставки, поделенной на количество дней, проведенных не на работе.
Правда, разрешение не выходить на работу при наличии долгов по зарплате получат не все. Пропускать работу в любом случае не разрешат тем сотрудникам, чье отсутствие на рабочем месте угрожает жизни и здоровью других людей (например, врача или диспетчера аэропорта). Также тем, чье отсутствие может привести к невыполнению задач, связанных с обороной и безопасностью государства (военным, сотрудникам полиции и др.). Не смогут не выходить на работу и работники общественного транспорта. Кроме того, "прогуливать" работу не позволят чиновникам всех органов власти, работникам судов и прокуратуры.
Несвоевременно выплаченную зарплату работодатель должен вернуть с процентами
Новый законопроект предусматривает также введение дополнительных штрафных санкций для работодателя – пени. "В случае нарушения сроков выплаты зарплаты более чем на 15 календарных дней работодатель обязан уплатить работнику пеню в размере 0,06% суммы долга за каждый день задержки", – говорится в законопроекте.
Например, если зарплата работника, которую он получает на руки, равна средней по Украине – 9429 грн – и ее задержали на 16 дней, то, помимо суммы долга, работодатель должен будет дополнительно насчитать и выплатить ему еще 9429 х 0,0006 х 16 = 90 грн 52 копейки. За три месяца задержки набежит более 500 грн.
Новый законопроект изменяет и правила расчета с работниками предприятия-банкрота. Если предприятие признано неплатежеспособным, каждому сотруднику также будет выплачена компенсация. Максимальный размер этой компенсации не должен превышать три среднемесячных заработных платы и не должен превышать 12 минимальных зарплат.
Компенсация в размере трехмесячной зарплаты объясняется тем, что государство намерено более жестко и быстро применять процедуру банкротства к предприятиям, которые допускают задолженности по зарплате. Если зарплата задерживается более чем на 2 месяца, руководство предприятия получит предписание исправить ситуацию. А если это предписание не будет выполнено в течение месяца – взиманием долгов займется исполнительная служба, а предприятие будет подвергнуто процедуре банкротства.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, работа, зарплата
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