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Закарпатцы перекрыли дорогу, блокируя строительство забора на границе с Румынией

03.04.2019 08:28
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Закарпатцы перекрыли дорогу, блокируя строительство забора на границе с Румынией

Во вторник, 2 апреля, во время обустройства заградительного забора на украинско-румынской границе в Закарпатской области местные жители перекрыли дорогу Рахов с требованием остановить эти работы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы «Деловое» начали строить заградительный забор на линии государственной границы, мотивируют проведение работ противодействием контрабандной деятельности .

Однако сразу после начала строительства, на место прибыла группа молодых людей — около 40 человек с требованием остановить работы.

«Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их. Также к месту установки ограждения прибыл председатель сельсовета Делового», — сообщили в Госпогранслужбе.

В настоящее время работы по строительству ограждения продолжаются.

Местные жители, в знак протеста перекрыли движение по трассе Рахов-Мукачево.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Румыния, строительство, граница, Закарпатье
 
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