Зарубежные эксперты предупредили о стремительной девальвации гривны

03.04.2019 14:33

Согласно прогнозам экспертов инвестиционного банка Morgan Stanley, уже до конца текущего года курс украинской национальной валюты по отношению к американскому доллару снизится на 4 гривны и будет составлять 31 гривну за доллар.

Как передает replyua.net, об этом сказано в аналитической публикации интернет-издания НВ Бизнес. «Ближе к концу 2020 года, курс гривны по отношению к доллару снизится еще сильнее — до 32,5 гривен за один доллар», - утверждают аналитики инвестбанка.



Помимо этого, специалисты Morgan Stanley прогнозируют снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м.



Ранее сообщалось, что в начале текущего года гривна демонстрировала рост к доллару и евро, а в канун выборов президента Украины 2019 теряла позиции к западным валютам. Между тем, в законопроекте о госбюджете Украины на 2019-й, который утвердили депутаты Верховной Рады, курс гривны к доллару к 2019 году прогнозируется чуть выше 29 грн.