Зеленский готовится к революции, ГПУ ликвидируют: что будет с Луценко после выборов

03.04.2019 17:01

В команде Зеленского рассказали о дальнейших планах кандидата в президенты страны

Более конкретные планы по президентству Владимира Зеленского рассказал его советник Александр Данилюк. Экс-министр выступил на Free market road show — событии, которое провел Bendukidze Free Market Center.

Пять главных задач, которые собирается выполнить Владимир Зеленский во время своего президентства:

1) Команда Владимира Зеленского будет добиваться принятия нового Избирательного кодекса до проведения парламентских выборов осенью 2019 года. Данилюк рассказал, что, если Зеленский победит в президентской гонке приоритет до парламентских выборов будет отдан тем реформам, где можно показать быстрый результат, где президент имеет для этого полномочия.

2) В срок с 8 по 14 апреля 2019 года команда Зеленского пообещала представить план реформы судебной системы. Как утверждает советник Зеленского, кандидат в президенты намерен «перезапустить» эту реформу в числе первых в случае своей победы на выборах президента.

Александр Данилюк отметил, что судебная система «будет поставлена с головы на ноги», а начать реформу планируют с Верховного суда и Апелляционного суда.

3) Команда Зеленского будет добиваться перезапуска антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Данилюк уверен, что даже если Национальное антикоррупционное бюро Украины проводить эффективные расследования, то они блокируются Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Он также спрогнозировал, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах «первые посадки» произойдут «уже вскоре после выборов».

4) Настоящая революция в силовых структурах. Данилюк заявил, что реформы в этих структурах после Революции достоинства были провальными, а также о том, что они должны быть перезапущены заново. Данилюк заявил, что они намерены «искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов, который там находится вместе с людьми, и запустить эти структуры заново». ГПУ же вообще собираются ликвидировать.

5) Создание службы финансовых расследований, которая станет аналогом налоговой милиции. Создание такой службы вместо структур, оказывающих давление на бизнес, остается одним из главных приоритетов кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команды. Более того, такая служба должна подчиняться напрямую Министерству финансов.

Также Данилюк заявил, что «Даже если парламент решить тормозить этот вопрос, у нас есть практический подход, как реализовывать эту реформу даже без закона».

Источник: https://politeka.net