Блокпосты ОРДО: на «Каргиле» небольшая льготная очередь, в «Пищевике» пеших нет

04.04.2019 11:47

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ пунктах пропуска в Донецкой области собрались довольно большие очереди. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Так, на Бахмутском направлении собралось 110 автомобилей и около 60 человек пешей очереди:

«По состоянию на 09.20 на блок посту 110 автомобилей, 21 автобус, до 60 человек пешей очереди»

На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил сегодня небольшая льготная очередь, в то время, как основная довольно большая:

«Каргиле на 05 :10 основная 60 льгота 40»

«На Каргиле в Украину общая 60 машин, льготы в два раза меньше»

«Каргил в Украину — Льготная машин 25, основная раза в 2 больше. Движение хорошее»

В Еленовке на Мариупольском направлении сегодня достаточно большие очереди :

» Еленовка, очередь до четвертого туалета, на 8−00»

На КПП «Гнутово» сегодня утром отмечаются большие очереди, при этом движение транспорта происходит 15 минут:

«Октябрь в Мариуполь очередь от конца села» «Пищевик на Мариуполь машин мало. Пеших на два автобуса» «На Октябре от конца села. Движение примерно каждые 15мин» «Пищевик в Донецк машин 10. Пеших нет».

Источник: https://donpress.com