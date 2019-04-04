Москва будет в бешенстве: Украина назвала России два главных условия возобновления авиасообщения

04.04.2019 14:33

​Украина назвала Москве главное условие для начала переговоров о возобновлении авиационного сообщения с Россией: министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что начало диалога будет возможным после возвращения контроля над оккупированным Крымом и восточными территориями на Донбассе.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на заявление министра. Москва пока Украине не ответила, однако на предложенное требование вряд ли согласится. Более того, по мнению Омеляна, кроме возвращения контроля над оккупированными территориями, Москва должна выплатить Украине репарации.

СМИ напоминают, что в минувшую среду украинское правительство запретило нерегулярные прямые авиационные рейсы и сообщение с Россией.

Это стало следствием скандала после полета Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву на переговоры с российскими властями.



Источник: www.dialog.ua