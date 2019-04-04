Нибиру убьет Землю в день выборов президента Украины: что вычитали уфологи в календаре майя

04.04.2019 18:39

В сети началась новая истерия, связанная с очередным концом света. Конспирологи и даже некоторые СМИ активно распространяют информацию о том, что якобы планета-убийца Нибиру столкнется с Землей в день второго тура выборов президента Украины – 21 апреля.

Такие данные уфологи вычитали в календаре майя. Там якобы указано, что "таинственная Нибиру заслонит собой Солнце и, погрузив нашу планету в глубокую тень, вызовет настоящую катастрофу", передает Обозреватель.

Научных подтверждений даже малой доли данных утверждений, ясное дело, не существует.

Напротив, специалисты заверили, что мгновенная смерть всем жителям планеты не грозит, так как у Земли есть собственный "заряд" тепла.

Источник: https://from-ua.com