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НОТУ готова провести дебаты на «Олимпийском»

04.04.2019 15:41
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НОТУ готова провести дебаты на «Олимпийском»

Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины согласны провести дебаты между кандидатами на пост главы украинского государства шоуменом, руководителем «Студии Квартал 95» Владимиром Зеленским и действующим гарантом Петром Порошенко на НСК «Олимпийский». Так пишет replyua.net, ссылаясь на Intefax Ukraine.

В НОТУ отметили, что они имеют технические возможности для реализации такого рода мероприятия на стадионе. Если Центральная избирательная комиссия предоставит деньги на проведение дебатов на НСК «Олимпийский», Национальная общественная телерадиокомпания с радостью обеспечит их трансляцию. 

Однако главное препятствие всё же находится на уровне законодательства. Ведь ещё в 2014 году было принято постановление, согласно которому дебаты между кандидатами в президенты могут проводиться исключительно на территории НОТУ. Поэтому ЦИК должна немедленно его отменить, чтобы дебаты на «Олимпийском» считались «легитимными». В противном случае украинцы будут наблюдать за дискуссией, обсуждением, шоу, но никак не за дебатами претендентов на президентское кресло.



Теги: Донбасс, стадион, выборы президента, дебаты
 
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