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«Олимпийский» готов рассмотреть заявку о проведении дебатов
Представители государственного предприятия НСК «Олимпийский» готовы рассмотреть заявку на проведение дебатов между кандидатами на пост главы украинского государства шоуменом, руководителем «Студии Квартал 95» Владимиром Зеленским и действующим гарантом Петром Порошенко. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.
Они отметили, что предложение провести президентские дебаты на «Олимпийском» - это личная инициатива Владимира Зеленского. Ранее руководитель «Студии Квартал 95» не обсуждал этот момент с представителями вышеуказанного госпредприятия. Если же такое предложение поступит, руководство «Олимпийского» обязательно его рассмотрит в рабочем порядке. При этом представители данного государственного предприятия напомнили, что являются аполитичной структурой и не принимают участие в избирательной кампании ни одного из кандидатов на пост главы украинского государства.
Напомним, что вчера, 3 апреля, Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях видеообращение к Петру Порошенко. Он заявил, что готов к участию в дебатах, которые должны быть проведены на НСК «Олимпийский». Пётр Порошенко согласился на такой шаг, хоть и отметил, что дискутировать кандидаты в президенты обязаны на территории Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, стадион, выборы президента, дебаты, Порошенко
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