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Политолог: в команде Зе пошли на огромный риск
Как передает replyua.net, шоумен и комик Владимир Зеленский заявил, что он для себя твердо решил, что идет на дебаты, но у него есть условия – эти дебаты должны состояться на НСК «Олимпийский» при максимальном количестве телекамер все телеканалов.
Комментируя новость, политолог Алексей Голобуцкий отметил, что из сказанного Зеленским следует, что его команда все же поддалась на эмоциональный шантаж и порекомендовала согласиться на дебаты. Второй день тему важности дебатов «обсасывают» соцсети и подавляющее большинство украинцев хотят все-таки увидеть Порошенко и Зеленского в прямом эфире.
Голобуцкий пишет, интересно отметить, сегодня днем он принимал участие в круглом столе по итогам первого тура выборов и объяснил, что, если бы он работал на Зеленского, то однозначно советовал бы ему не соглашаться на дебаты ни в коем случае. По объективным причинам. Был на этом круглом столе и Дмитрий Разумков, член команды Зеленского. Как бы там ни было, штабисты Зеленского все же рискнули. Осталось теперь подождать немного и увидеть, как это отразится на рейтингах Владимира Зеленского. Читайте также – для тех, кто еще не понял, Украину пытаются превратить в шоу «Рассмеши комика».
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко
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