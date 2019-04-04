«Репетиция дебатов с Зеленским»: Порошенко явился на Олимпийский, раскрыта причина

04.04.2019 21:11

Петр Порошенко посетил НСК «Олимпийский» после того, как Владимир Зеленский предложил ему провести там дебаты перед вторым туром президентских выборов

4 апреля действующий президент побывал на стадионе «Олимпийский». Там он встретился с со сборной Invictus Games – участниками международных соревнований паралимпийцев для военнослужащих.

Судя по всему, ранее к спорткомплексу стянули бойцов Нацгвардии именно в связи с визитом президента.

Несмотря на то, что сегодняшний визит Порошенко был довольно коротким, он пообещал вернуться на «Олимпийский» уже завтра, 5 апреля. В Администрации президента сообщили, что завтра в 9 утра Порошенко приедет на НСК «Олимпийский». По словам представителя избирательного штаба действующего президента Олега Медведева, Порошенко планирует сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя в медпункте НСК.

Ранее мы писали о том, что Петр Порошенко завтра ждет Зеленского в медпункте НСК «Олимпийский», чтобы сдать необходимые анализы.

Об этом заявил Олег Медведев сегодня на брифинге.

Известно, что все должно произойти завтра в 09:00. Действующий президент, который намерен переизбраться на второй срок, Петр Порошенко уже готов вместе с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским пройти обследование в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона« Олимпийский », который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе употребление алкоголя и наркотиков», — заявил Медведев.

Источник: https://politeka.net