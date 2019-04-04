Розенко огласил судьбу монетизации субсидий в новом отопительном сезоне

04.04.2019 07:47

Вице-премьер-министр Павел Розенко призвал власти на местах исправить все ошибки, связанные с выплатами монетизированных субсидий, до следующего отопительного сезона, пишет Главред.

"Монетизация субсидий будет продолжаться и в следующем отопительном сезоне. Сейчас есть время и возможность исправить проблемные моменты, ошибки, которые возникают… и быстро их устранить, чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом", – цитирует чиновника Правительственный портал.

По его словам, чаще всего проблемы возникают с реестрами получателей, межведомственным обменом информацией, а также с донесением информации до населения.

По данным Розенко, монетизированные субсидии с 1 марта 2019 получают 2,3 млн домохозяйств – через ПФУ, и еще около 1,2 млн – через Ощадбанк.

Источник: https://from-ua.com