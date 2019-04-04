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Синоптики рассказали, когда украинцев ожидает потепление
04.04.2019 19:17
Плохая погода продержится недолго. Уже на выходных станет гораздо теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
- Потепление до +12 +15 градусов придет как раз в субботу-воскресенье, - написала она в "Фейсбуке".
Предчувствуя тепло, по всей стране уже начали цвести абрикосы и одуванчики. И не зря. Начиная с 8 апреля температура воздуха начнет постепенно повышаться и к маю достигнет стабильных +17-20 градусов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, потепление
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