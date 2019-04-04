Синоптики рассказали, когда украинцев ожидает потепление

04.04.2019 19:17

Плохая погода продержится недолго. Уже на выходных станет гораздо теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

- Потепление до +12 +15 градусов придет как раз в субботу-воскресенье, - написала она в "Фейсбуке".

Предчувствуя тепло, по всей стране уже начали цвести абрикосы и одуванчики. И не зря. Начиная с 8 апреля температура воздуха начнет постепенно повышаться и к маю достигнет стабильных +17-20 градусов.

Источник: https://from-ua.com