У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают

04.04.2019 21:46

Кандидат в президенты Владимир Зеленский уже задумался над составом Каминета министров после выборов, пишет Политека.

В случае победы юмориста, МИД может возглавить Александр Данилюк, который раньше работал министром финансов. Он способен заменить Павла Климкина на этой должности. Об этом сообщил один из советников Зеленского, народный депутат Сергей Лешенко.

Журналист подчеркнул, что главу министерства иностранных дел шоумен ещё не выбрал окончательно. Однако кандидатуру Александра Данилюка он уже проверил. «На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка» — заявил Сергей Лещенко. Он не стал раскрывать, насколько хорошо публика восприняла потенциального министра.

Советник также рассказал о планах Владимира Зеленского на премьер-министра. Он напомнил, что главу Кабмина назначает Верховная Рада. Поэтому у юмориста нет возможности продвинуть свою кандидатуру. С кем уже Владимир Зеленский точно определился, так это с руководителем НБУ. По словам Сергея Лещенко, «кварталовец» пообещал не трогать чиновника. Ведь в 2018 году Яков Смолий заключил контракт на семь лет.

Стоит отметить. что на время предвыборной гонки лидер «Квартала 95» выбрал себе четырех консультантов. Ими стали Сергей Лещенко, Александр Данилюк, Руслан Рябошапка и Айварас Абромавичус. Последний тоже имеет опыт работы в правительстве и все его прекрасно знают. С 2014 по 2016 года он занимал пост министра экономического развития и торговли Украины.

Стоит отметить, что украинцы ожидают совсем иных назначений от Владимира Зеленского. В начале предвыборной гонки шоумен попросил пользователей сети предложить своих кандидатов в министерские кресла. Тогда многие просили сделать главой МИД участника студии «Квартал 95» Евгения Кошевого. Хотя сам актер по этому поводу отшутился и пообещал не лезть в политику.

Источник: https://from-ua.com