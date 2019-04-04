- У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают21:46
- «Репетиция дебатов с Зеленским»: Порошенко явился на Олимпийский, раскрыта причина21:11
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю20:49
- Оккупанты "ЛНР" отличились циничной криминальной выходкой на Донбассе20:30
- «Разорвет на куски»: Порошенко показал, что будет с армией Путина в случае наступления на Украину20:15
- Не в «Олимпийском». У Зеленского рассказали, где он будет сдавать анализы19:48
- Зеленский предложил Тимошенко стать модератором дебатов19:30
- Синоптики рассказали, когда украинцев ожидает потепление19:17
- В России горит завод по производству взрывчатки: гремят взрывы19:00
- Нибиру убьет Землю в день выборов президента Украины: что вычитали уфологи в календаре майя18:39
Угроза дефолта: сегодня вступило в силу экстренное решение Нацбанка
НБУ сильно переписал базовую инструкцию, чтобы не случилось дефолта
Нацбанк упростил правила открытия банковских счетов в Украине. Своим постановлением №56 утвердил обновленную инструкцию, которая вступила в силу 4 апреля. Теперь украинские банки имею право без ограничений открывать счета иностранцам всех мастей:
корсчета банкам-партнерам;
счета международным финансовым организация и управляющим имуществом;
счета иностранцам-частным лицам и иностранцам-компаниям.
Последний пункт имеет особенную важность, так как заграничные предприятия получили возможность открывать в украинских банках не только инвестиционные счета для завода капитала с ограниченной функциональностью.
А обыкновенные текущие счета для работы в стране — чего никогда еще не было. Под это, кстати, НБУ также отменил требование по предоставлению карточек с образцами подписей — достаточно предоставить нотариально заверенный список лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. Кроме этого, разрешается не закрывать действующие счета при смене названия юридического лица. Стоит отметить, что данное решения является революционным для украинской банковской системы работы с иностранными клиентами. Так как до этого, им приходилось открывать дочерние структуры для того, чтобы полноценно вести дела в Украине. Сейчас же у них появилась возможность делать это самостоятельно без дополнительных проволочек.
Важным моментом является финансовый мониторинг. НБУ своим постановлением дал разрешение банкам применять рискоориентированный подход, и не устраивать тотальных обследований иностранных предприятий, если их деятельность не вызывает никаких подозрений.
Однако, украинские банки, по мнению некоторых экспертов, не справляются с финансовым мониторингом украинских предприятий. Поэтому, ситуация с иностранными компаниями будет, как уверяют экономисты, более плачевной. Поэтому, особого ажиотажа со стороны инвесторов из-за границы ожидать не стоит.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, гривня, дефолт
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой 12:30
- На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»12:02
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз11:31
- Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта11:00
- Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам10:48
- Боевики «ДНР» устанавливают рядом с блокпостами самодельные взрывные устройства08:45
- Беларусь депортировала в Украину экс-сотрудника «МГБ ДНР» (ВИДЕО)08:30
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка07:51
- Боевики «ДНР» устроили в Докучаевске тотальные проверки. Город закрыт. Люди испуганы07:30
- Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком22:39
- Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-201922:15
- У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают21:46
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- «Репетиция дебатов с Зеленским»: Порошенко явился на Олимпийский, раскрыта причина21:11
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю20:49
- Оккупанты "ЛНР" отличились циничной криминальной выходкой на Донбассе20:30
- «Разорвет на куски»: Порошенко показал, что будет с армией Путина в случае наступления на Украину20:15
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Не в «Олимпийском». У Зеленского рассказали, где он будет сдавать анализы19:48
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Врачи рассказали, о чем нужно думать, чтобы взбодриться09:00
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз