В ЦИК против дебатов на Олимпийском

04.04.2019 15:20

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что дебаты на НСК Олимпийский могут быть только формой предвыборной агитации, а не определенными законом теледебатами.

«То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, — это статья 62 закона. Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации», — отметил Радченко.

Он также заявил, что, скорее всего, кандидаты имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах Президента относительно «проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс -конференций».

Также Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования первого тура и объявления повторного голосования агитация кандидатов не допускается.

Источник: https://donpress.com