В «Нафтогазе» прокомментировали решение Кабмина о снижении цены на газ для населения

04.04.2019 08:15

В компании «Нафтогаз Украины» сообщили, что цена газа для населения снизилась с 1 апреля. Как передает replyua.net, об этом сообщается в сегодняшнем сообщении НАК в Twitter. «Мы уже выполнили сегодняшнее поручение премьер-министра и с 1 апреля продаем газ населению по цене ниже 8,55 грн. за один кубометр», – сказано в сообщении. Также отмечается, что разговоры о снижении цены велись еще в марте.



В том числе, 19 числа прошлого месяца на сайте «Нафтогаза» было сказано, что в марте его компании «воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей».



«С учетом этого факта, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально вероятную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством», – говорится в сообщении. Также сообщается, отмечается, что конечная цена газа для бытовых потребителей составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м