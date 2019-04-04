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В Николаеве неожиданно декоммунизировали хлеб
В Николаеве сотрудники хлебозавода №1 декоммунизировали хлеб "Стахановский", переназвав его "Галицким". Об этом сообщает местный портал Новости-N. По данным журналистов, на завод поступило письмо от заместителя главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня, передает Главред.
"Сейчас хлеб называется "Галицкий". Нам рекомендовал первый заместитель главы Николаевской ОГА господин Бонь. На основании закона Украины "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". В частности они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич начальник сектора социалистического соревнования. Они нам целое письмо прислали по этому поводу" - заявили сотрудники предприятия.
Также известно, что новое название для бывшего "Стахановского" хлеба пришлось придумывать самим сотрудникам завода.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Николаев, хлеб, декоммунизация
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