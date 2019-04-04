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Зеленский объяснил, как освободит Крым и Донбасс

04.04.2019 13:45
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Зеленский объяснил, как освободит Крым и Донбасс

Кандидат в президенты и украинский комик Владимир Зеленский заявил, что на посту главы государства сможет выйти победителем из военного конфликта и освободить Донбасс. При этом он отметил, что для достижения победы готов использовать все доступные способы.

По его словам, оккупация украинский территорий Россией — это временное явление. Зеленский уточнил:

«Войну остановить невозможно. На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии».

При этом он уточнил, не признает итоги «псевдореферендума» в Крыму в 2014 году и четко дал понять, кому принадлежит полуостров:

«Крым — это Украина. Был, есть и будет».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, Владимир Зеленский
 
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