Зеленский рассказал о своем внешнеполитическом курсе

04.04.2019 15:00

Владимир Зеленский, который на президентских выборах борется за кресло главы государства, считает, что Украина должна сотрудничать со всеми странами, которые не ставят под угрозу ее независимость. Об этом он заявил в интервью украинским журналистам.

Кандидат в президенты высказался о стратегических партнерах Украины.

«Стратегическими партнерами в каких вопросах, каких направлениях? Жизнь изменчива, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях», — сказал Зеленский.

Зеленский затронул тему аннкексированного Крыма и ОРДЛО.

По словам кандидата на пост главы государства, что аннексированный Крым всегда будет оставаться украинской территорией, а также назвал события января-февраля 2014 Революцией Достоинства. Он подчеркнул, что оккупация части Донбасса со стороны Российской Федерации является временной.

«Войну остановить невозможно. В войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии», — добавил он.

Источник: https://donpress.com