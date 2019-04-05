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«Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко

05.04.2019 18:23
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«Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко

Бывший президент Грузии Михеил Саакашивли рассказал о Петре Порошенко то, что не выявить анализами
5 апреля кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли медицинское обследование перед дебатами на предмет алкогольной и наркотической зависимости. Как сообщает Политека, экс-губернатор Одесской области прокомментировал знаковое событие,.
По словам Михеила Саакашвили, он давно знает действующего президента Украины. «Могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик», — подчеркнул грузинский политик. По его словам, Петр Порошенко «на свою трезвую голову довел страну до ручки».
Зато экс-президент назвал другую болезнь, которой страдает Петр Порошенко. Михеил Саакашвили обвинил бывшего союзника в жульничествое и неэффективность управления страной. Политик подчеркнул, что медицина пока бессильна: у врачей нет тестов, чтобы поставить такой диагноз. «Это проверяется жизнью и, увы, немногие проходят эту проверку успешно», — завершил Михеил Саакашвили.



Теги: Донбасс, болезнь, медицина, Порошенко
 
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