Порошенко и Зеленский сдали "кандидатские" анализы (ВИДЕО)

05.04.2019 11:40

Сегодня утром кандидаты в президенты Украины — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали кровь на анализы, сообщает Культурометр.

Все происходящее транслировалось в прямом эфире, а на выходе их ждали журналисты.

Первым кровь сдал Зеленский в частной клинике, так как по каким-то причинам он отказался делать процедуру в медицинском центре НСК "Олимпийский".

Примерно через час после Зеленского сдал анализы Порошенко уже в медицинском центре национального спорткомплекса.

Оба кандидата использовали повод сдачи анализов как важное медийное событие в предвыборной гонке.





