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Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине

05.04.2019 15:14
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Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине

В России дадут оценку выборов президента Украины, в частности, на предмет легитимности по итогам голосования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут Донецкие новости.
«Российских наблюдателей там нет. Мы оперируем данными международных структур, которые являются профильными по наблюдению за выборами, а также данными, которые поступают от отдельных наблюдателей, работающих там. Безусловно, мы также оперируем данными СМИ... Но все оценки – только после окончания выборного процесса», – сказала она.
По ее словам, делать прогнозы об изменении отношений между Украиной и Россией по итогам первого тура выборов также преждевременно. «Давайте дождемся результатов, поймем, о ком идет речь, и какова может быть программа того или иного кандидата хотя бы после выборов, потому что даже это понять бывает нелегко. Но уже сейчас я могу вам сказать, что вопрос улучшения двусторонних отношений – вопрос не российской стороны», – заявила Захарова.
«Мы являемся соседними государствами, нас связывает история, общая культура, во многом совпадающие взгляды. Есть потребность в развитии отношений», – сказала она.
При этом представитель МИД РФ обвинила украинскую власть в «разрушении правовых оснований… для интенсификации этого сотрудничества и взаимодействия» с Россией. А вопрос улучшения отношений с Украиной адресовала «тому человеку, который станет во главе этого государства».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, комментарий, выборы президента
 
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