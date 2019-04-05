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У Кличко придумали, как заработать на детях
Под видом заботы о детях окружение киевского мэра Виталия Кличко планирует монополизировать рынок школьного питания в Киеве.
Так, депутаты Киевсовета Г. Старостенко, В. Мондриевский и Н. Шульга инициировали проект Постановления «Об утверждении Порядка питания учащихся (воспитанников) в учреждениях общего среднего образования коммунальной собственности территориальной общины Киева».
Проект уже одобрен Постоянной комиссией по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта, которую возглавляет Г. Старостенко, передает from-ua.
"Это революционное для системы питания решение. Благодаря ему мы наконец-то решим вопрос и поставки качественных продуктов, и организации питания в учреждениях образования в целом. Наша целевая аудитория — дети, и мы должны сделать все возможное, чтобы нашим детям было вкусно, а также безопасно питаться в школах, при этом эффективно используя бюджетные средства", — заявил заместитель председателя КГГА В. Мондриевский.
Решение действительно революционное, ведь в нарушение действующего законодательства, Порядок устанавливает коммунальную монополию на рынке школьного питания.
Так, пунктом 1.4 Порядка определено, что питание в учебных заведениях Киева, в нарушение ст. 25 Хозяйственного кодекса и ст. 15 Закона о защите экономической конкуренции, обеспечивают коммунальные некоммерческие предприятия, учредителем которых является Киевский городской совет.
Видимо, после внедрения сервиса "Прозорро", чиновникам стало сложнее зарабатывать на публичных закупках, ведь КП, занимающиеся организацией питания в школах, стали проигрывать частным компаниям. Но благодаря новому Порядку питания учащихся частный бизнес отстранят от "лакомого пирога" (в 2018 г. на питание киевских школьников было запланировано 500 млн. грн.).
При этом, инициаторы решения заявили, что частные компании не готовы к качественной организации питания, а вот когда киевская власть введет стандарты качества и система заработает, тогда рынок и откроют.
Вот только утверждение, что коммунальщики организовывают питание лучше, чем частники, сомнительное. При средней зарплате директора киевского КП около 15 тыс. грн. в месяц, оперируя средствами в десятки миллионов грн., сложно отказаться от соблазна «заработать», завышая цены на продукты, которые закупает КП, или закупая продукты низкого качества.
И подтверждение этому, решение суда в уголовном производстве (Дело 760/16722/18), в котором фигурируют должностные лица КП "Школяр" Соломенской РГА в г. Киеве.
По данным следствия, КП "Школяр" документально отражал в документах закупку различных продуктов питания, фактически закупая продукты низкого качества, не соответствующие нормам ГОСТ. Так, согласно протоколу испытаний пищевой продукции, приобретенное масло не соответствует нормам ГОСТ и вообще не является маслом сладкосливочным.
По состоянию на сегодня проект Постановления ожидает рассмотрения в еще двух комитетах Киевсовета, и в случае их положительного заключения, будет вынесен на сессию. Конечно, если такой способ «заработать» не вызовет возражений в оппозиционно настроенных депутатов и неравнодушных киевлян.
Теги: Донбасс, Киев, дети, питание, Кличко
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