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Уже продаются билеты на дебаты Порошенко и Зеленского
На сайте ОЛХ начали продавать билеты на дебаты кандидатов в президенты Порошенко и Зеленского, где цены стартуют от 80 гривен. Журналисты 24 канала провели эксперимент и решили приобрести эти билеты. Закончилось это все вызовом полиции.
Максимальная сумма билета на дебаты, которую предлагают на сайте ОЛХ, достигает двух тысяч гривен. Журналистка 24 канала приобрела для эксперимента билет за 80 гривен.
На ОЛХ объявления то появляются, то исчезают. Мошенники предлагают купить онлайн билеты, или утверждают, что могут прислать его копию, однако с мокрой печатью.
После контакта с покупателем присылают номер карты, куда нужно перевести оплату. После ни билета, ни денег.
«Дозвониться невозможно ни по одному контакту. Звонила на три номера, но мне не отвечали, сбрасывали, не брали трубку, или вызов не шел», – рассказала журналистка, которая проводила эксперимент, Крымова Анастасия.
После того как мошенники получают деньги, то исчезают не только объявления, но и аккаунты. Журналистка подала заявление в полицию, которая опросила даже коллег о ситуации с билетами.
Благодаря интернет-банкингу корреспонденты смогли получить информацию о фамилии, имени и отчестве мошенника. Поискав в интернете, нашли того, кто отвечает этим параметрам. Человек достаточно молодой и учится в одном из университетов столицы. Однако все остальное будет выяснять полиция, которой очень легко будет найти, имея все данные.
Теги: Донбасс, продажа, билеты, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко
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