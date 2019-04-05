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В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца

05.04.2019 20:45
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В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат", пишет Подробности.
Речь идет о препарате "Метонат", раствор для инъекций, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах; по 5 ампул в одностороннем блистере, по 2 блистера в пачке картонной серии 81338022. Производителем лекарств является ЧАО "Лекхим - Харьков", Украина.
Временный запрет установили из-за уведомления от ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" о летальном случае при применении серии 81338022 лекарственного средства "Метонат".
"Метонат" назначают при заболеваниях сердца и сосудистой системы: стабильная стенокардия нагрузки, хроническая сердечная недостаточность (NYHA i-III функциональный класс), кардиомиопатия, функциональные нарушения деятельности сердца и сосудистой системы; острых и хронических ишемических нарушениях мозгового кровообращения; пониженной работоспособности, физического и психоэмоционального перенапряжения; в период выздоровления после цереброваскулярных нарушений, травм головы и энцефалита.
Приобрести препарат можно только по рецепту.



Теги: Украина, Донбасс, лекарство, сердце, болезни, запрет
 
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