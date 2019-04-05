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Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы

05.04.2019 15:35
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Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы

В начале апреля возможны заморозки, однако потом погода станет устойчиво весенней, заявил народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, потеплеть должно уже 5 апреля — до 12—16 днем, а с 17—18 апреля — до 21 выше нуля (ночью — 6—9), передает Главред.
"Но с Вербного воскресенья (21 апреля) погода, как обычно, испортится: почти всю Страстную неделю будет довольно прохладно, ветрено и дождливо. Успокоится лишь на Пасху: выглянет солнышко, высохнут лужи, существенно потеплеет (до 20 градусов). Месяц будет достаточно сухим, из-за чего в восточных и южных областях ветры могут чрезмерно подсушить землю. Основные осадки в Украине ожидаются 7—8, 16—18, 23—25 и 29—30 апреля", — рассказал он Фактам.
По словам замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталии Голени, на сегодняшний день наблюдается переход от зимы к лету, поэтому с долгосрочными прогнозами можно ошибиться.
"Поэтому на срок больше трех-пяти дней прогнозировать погоду в это время тяжело. Ожидается, что начало следующей недели будет теплым и дождливым. К концу же недели осадки прекратятся, а температура немного снизится", - добавила она.



Теги: Донбасс, зима, апрель, заморозки, возвращение, прогноз погоды
 
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