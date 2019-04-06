- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- Кабмин обрадовал украинских водителей новым «покращенням»07:45
- Дебатам быть! Петр Порошенко назвал место и дату07:30
- Порошенко заявил о глобальном изменении команды07:12
- Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе22:43
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- «Рабский труд детей»: скандал вспыхнул из-за воспитания детей в украинской школе21:37
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву17:51
Анализы Порошенко: В сети заговорили о «следе Ложкина» и подмене пробирки
Медицинские анализы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают оставаться одной из главных тем в информпространстве и обрастать новыми подробностями
Об этом сообщает Политека.
Как выяснилось, к одной из клиник, которая участвовала в заборе биоматериала действующего президента, может быть причастен Борис Ложкин – экс-глава Администрации Президента Порошенко и его давний бизнес-партнер.
Речь идет о клинике «Борис». В январе этого года появилась информация о том, что к покупке этой клиники готовится сеть медицинских центров «Добробут». О «Добробуте» известно, что в 2014 году его приобрел Игорь Мазепа. Как писали СМИ, сделал он это в интересах Бориса Ложкина.
Пользователи соцсетей сомневаются, что результату анализов Петра Порошенко можно доверять. И не только из-за возможного «следа Ложкина». Некоторые увидели в процессе забора крови у гаранта подмену пробирки за спинами медицинских работников и даже манипуляции со шприцем.
«Я не верю в легитимность медосмотра кандидата Порошенко. Весь процесс закрыли много людей. Так что вообще не видно, брали ли у него кровь», – отметила в YouTube Вика Беляева.
Также блогеры иронизируют по поводу того, что Порошенко, сдавая кровь, опирал руку на спинку обычного стула.
«А вообще этот шатающийся стул – это некий символ всех реформ, которые провел Порошенко. Сначала – громкие и сладострастные речи на трибунах, а на деле – шатающиеся стулья», – отметил Evgeny Istrebin.
Теги: Донбасс, анализ, доверие, Порошенко
- Достоверно: Луценко во время беспорядков был пьян (ВИДЕО)
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- Добычей грабителя оказались детские анализы
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Плевок в душу «русскому миру». Власти «ЛНР» ввели плату за право въезда на подконтрольную им территорию в евро
- В больницы Макеевки массово попадают с кишечными инфекциями
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- На Луганщине боевики обстреляли Золотое-419:00
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната16:48
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры16:01
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать15:49
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- Кабмин обрадовал украинских водителей новым «покращенням»07:45
- Дебатам быть! Петр Порошенко назвал место и дату07:30
- Порошенко заявил о глобальном изменении команды07:12
- Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе22:43
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- «Рабский труд детей»: скандал вспыхнул из-за воспитания детей в украинской школе21:37
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко